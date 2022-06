Ben gera mal-estar ao aparecer na SIC

Aposta de Cristina Ferreira em 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'.

Rúben Vieira, ou Ben, como é conhecido, é uma das apostas de Cristina Ferreira na TVI, mas também foi visto a trabalhar num programa da concorrente SIC, o que gerou mal-estar. Segundo a ‘TV7 Dias’, o marido de Rita Ferro Rodrigues fez parte da equipa técnica do primeiro episódio da nova edição de ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor?’, apresentado por Andreia Rodrigues, na SIC. Ben foi contratado pela Fremantle, que produz o formato.Apesar de ser um dos rostos de ‘Somos Portugal’ (TVI), Ben é freelancer e faz trabalhos de assistente de realização e foi nessa função que foi contratado.No entanto, devido à sua relação próxima com a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, o canal de Paço de Arcos não gostou de vê-lo nas gravações, por isso, terá solicitado o seu afastamento.