Ben já foi operado e Rita Ferro Rodrigues descansa os fãs

", escreveu a apresentadora.Também tinha sido Rita Ferro Rodrigues, na semana passada, a anunciar que o marido ia estar ausente do 'Somos Portugal', ao domingo.", começou por escrever a apresentadora, lamentando todas as dificuldades pelas quais a família tem passado. "".Em março, recorde-se, Rita Ferro Rodrigues e Ben sofreram com a doença do filho , de nove anos. Eduardo teve que ser operado duas vezes devido a um divertículo de Meckel, uma protuberância semelhante a uma pequena bolsa que sai da parede do intestino delgado.