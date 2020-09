Ben reage a estreia na TVI: "Sei que nem tudo foi bom"

Rúben Vieira já reagiu à estreia da sua nova rúbrica no programa 'Somos Portugal' na TVI.



'O Camião do Ben' foi o projeto escolhido por Cristina Ferreira para o ex-parceiro das manhãs da SIC abraçar, e o assistente de produção não podia estar mais feliz.





De cabeça fria e descansada quero agradecer todas as mensagens de carinho e apoio. Sei que nem tudo foi bom mas faz parte", escreveu Ben sobre a estreia na estação de Queluz, que decorreu no passado domingo.



"O primeiro já está agora vamos a caminho do próximo destino", disse ainda, entusiasmado com o novo desafio.



O marido de Rita Ferro Rodrigues recebeu centenas de mensagens de apoio e felicitações pela primeira emissão.



Recorde-se que Ben esteve no programa 'Você na TV' onde revelou, em lágrimas de emoção, que sempre teve o sonho de conduzir um camião. Cristina Ferreira deu-lhe a oportunidade de concretizar este desejo ao eleger o colega para este novo desafio e tem-se mostrado confiante. "Dar aos outros a felicidade de construir, por mérito, é o que me realiza", disse a nova diretora de programas da TVI, que demonstrou que sente "um carinho muito especial" pelo programa 'Somos Portugal'. "Que orgulho que tenho do Portugal popular e dos artistas que dão alegria a tantos", disse Cristina.



Ben emociona-se ao revelar o sonho de conduzir um camião