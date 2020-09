Ben sobre relação com Cristina Ferreira: "Quando houve aquele olhar..."

02 set 2020 • 17:43

Rúben Vieira não hesitou em mostrar-se grato pela oportunidade que Cristina Ferreira lhe confiou nesta mudança para a TVI.Ben, como é carinhosamente tratado e conhecido, desabafou com Manuel Luís Goucha sobre a cumplicidade que o une à nova diretora de programas de entretenimento e ficção do canal.

"Ao princípio foi difícil, eu achava mesmo que ela não ia olhar para mim, e eu não consigo trabalhar sem olhar para a pessoa, mas quando houve aquele olhar…", disse, emocionado pelo voto de confiança dado pela apresentadora que o fez ganhar destaque no pequeno ecrã, ainda no 'Programa da Cristina', na SIC.



"Amo a minha profissão e não quero largar, mas acho que a coisa fica melhor, o trabalho fica melhor, quando eu consigo olhar para a apresentadora e perceber o que quer. É quase escusado estar-me a fazer sinais porque eu olho e percebo", disse, referindo-se à relação cada vez mais cúmplice que construiu com Cristina Ferreira.



Manuel Luís Goucha não resistiu a dedicar palavras emotivas ao novo rosto da TVI, mostrando a consideração que também tem por ele e pelo trabalho que tem desempenhado ao longo do tempo. "Eu aprendi com a idade que não devemos fazer juízos de valor antes de conhecermos as pessoas", começou por dizer o apresentador.



"A Cristina disse-me que foi ao trabalhar contigo durante um ano e meio, passou a entender-te, e eu senti o mesmo contigo", disse.



"Quando vejo um homem como tu nos bastidores do ‘Somos Portugal’ horas antes de começar, a rir, cantar, dançar, a por a vibrar a plateia de milhares de pessoas, é que eu percebi o quanto generoso és além de talentoso", continuou o rosto das manhãs referindo-se ao trabalho já feito por Ben no 'Somos Portugal'.



"Aquilo que fizeste anos a fio foi preparar-me a ‘papinha’ para que eu brilhasse. E isso é de um homem muito generoso. Obrigada. Foi assim que comecei a respeitar-te", terminou Goucha, que deixou Ben emocionado com as palavras.