Benedita Pereira grávida do primeiro filho

01:30

Carolina Marques Dias

Benedita Pereira não podia estar mais feliz. Pouco mais de um ano depois de ter casado com o designer gráfico Francisco Roldão Cruz, o casal vai ter o primeiro filho em comum.Quem o garante é a revista ‘TV Mais’, que teve a confirmação por parte de uma fonte próxima da atriz. "Ela está de três meses, mas ainda não sabe o sexo do bebé. Sente-se muito bem e não tem faltado às gravações [‘Prisioneira’, da TVI] por causa da gravidez", garante. A mesma fonte afirma que já se nota uma "barriguinha".Benedita Pereira e Francisco Roldão Cruz começaram a namorar em agosto de 2016, meses depois de a atriz se ter separado de David Quintas, que atualmente namora com a atriz Maya Booth, de quem tem um filho de oito meses.O casal casou pelo civil a 25 de julho de 2018.