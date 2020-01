Benedita Pereira já sabe o sexo e nome do bebé

Recorde-se que este será o primeiro filho de Benedita Pereira, que vive atualmente uma relação feliz ao lado de Francisco Roldão da Cruz.

Benedita Pereira está na reta final da gravidez e mostra-se radiante por estar cada vez mais próxima de abraçar a experiência da maternidade pela primeira vez.A atriz de 34 anos revelou esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, que vai ter um menino. O sexo foi confirmado durante uma conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', na TVI, onde a artista foi recebida para uma conversa sobre a fase que está a viver.Grávida de oito meses, sendo que cinco deles passou em gravações para a novela 'Prisioneira', na TVI, Benedita também já escolheu o nome do bebé. Vai chamar-se Álvaro., afirmou Benedita., desabafou a artista, sobre ter decidido dar este passo., disse ainda Benedita Pereira sobre esta nova etapa.