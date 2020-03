Benedita Pereira mostra foto do filho recém-nascido

Há quase uma semana, dei à luz um Burrito bem lindo e apetitoso. Agora faz todo o sentido... a comida mexicana sempre me deu muitos gases. Agora, a sério. Estamos bem e felizes mas... dá muita vontade de trincar!!", escreveu Benedita, que vive dias de grande ternura.





Benedita Pereira foi mãe há uma semana e não esconde que vive dias de enorme felicidade com a chegada do bebé Álvaro, que é fruto do casamento com Francisco Roldão.Feliz com a chegada do bebé, a atriz partilhou a primeira fotografia do bebé, acompanhada por um texto ternurento.