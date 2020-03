Benedita Pereira mostra o rosto do filho

A carregar o vídeo ...

Benedita Pereira mostra o filho

Benedita Pereira está a viver momentos de grande felicidade! O seu filho Álvaro celebra esta quarta-feira, dia 25 de março, um mês de vida. De forma a celebrar o dia a atriz partilhou um vídeo onde é possível ver a cara do menino.O anúncio do nascimento do bebé foi feito por Francisco Eduardo Roldão através das redes sociais. "Bro, o meu pai é irmão do meu pai e o meu irmão é filho e sobrinho deles e estamos os quatro irmãos a falar sobre o nascimento do irmão do meu filho", escreveu.Benedita Pereira acabou por contar que já tinha sido mamã alguns dias depois.Recorde-se de que este é o primeiro filho em comum do casal.