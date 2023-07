Benfica contrata namorada de craque do Arsenal

01:30

O futebol feminino do Benfica reforçou a equipa para a nova época com a norte-americana Paige Almendariz. A defesa-esquerdo, de 25 anos, já vai para a quarta época em Portugal e para o seu terceiro clube. Chegou em 2020 para o Lank Vilaverdense e logo despertou a atenção do Sporting de Braga, que a contratou. Agora, dois anos depois de jogar na Cidade dos Arcebispos, chega à equipa que ostenta o títulode campeão nacional.Na apresentação no Estádio da Luz, Paige Almendariz, que assinou até 2025, afirmou: "Vir para o maior clube de Portugal é um sonho tornado realidade."A norte-americana não se destaca apenas pelos dotes futebolísticos, pois a sua beleza não passa despercebida. Mas, calma, que o coração da jovem está ocupado por um craque do Arsenal: o inglês Rob Holding, de 27 anos.