Benfica leva Ricardo Araújo Pereira ao psicanalista

Ricardo Araújo Pereira foi o convidado do podcast ‘Um Homem Não Chora’ e fez uma revelação surpreendente: as derrotas do Benfica já o levaram ao psicanalista. Tudo aconteceu em 2013, quando, no espaço de 15 dias, a equipa então treinada por Jorge Jesus perdeu o Campeonato Nacional com a derrota (2-1) frente ao FC Porto a 11 de maio - golo de Kelvin aos 92 minutos -, a Liga Europa - derrota (2-1) frente ao Chelsea em Amesterdão a 15 de maio - e a Taça de Portugal - a 26 de maio, os encarnados perderam (2-1) no Jamor com o Vitória de Guimarães.Saiba mais no Correio da Manhã.