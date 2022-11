Benfica não esquece João Félix No dia em que o jogador fez 23 anos, águias fazem surpresa ao atleta.

Benfica não esquece João Félix

01:30

O internacional português soprou 23 velas e, como prenda de aniversário, o selecionador nacional, Fernando Santos, convocou-o para Mundial de futebol. Apesar de já estar concentrado na prova que vai decorrer no Qatar, Félix respondeu às mensagens de parabéns. Destacou-se a fotografia partilhada no Instagram do Benfica que mereceu uma resposta carinhosa do jogador: “Obrigado. Para sempre no coração.” Também a Federação Portuguesa de Futebol assinalou a data com uma descrição especial: “O rapaz de ouro.”



A namorada do futebolista, Margarida Corceiro, não terá voado até Madrid. Contudo, uma vez que o jogador não esteve presente em campo, ontem, em Espanha, impõe-se a pergunta: será que as celebrações deste ano foram em terras portuguesas?

