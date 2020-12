Benfiquista Gabriel vai voltar a ser pai

No dia em que o primeiro filho, Luca, celebrou 11 meses, no último fim de semana, a mulher do benfiquista Gabriel anunciou a chegada de mais um bebé à família.Nas redes sociais, Camilla Magdalena divulgou imagens de uma festa que prepararam para o bebé e, a decorar o bolo, podia ler-se a mensagem: "Promovido a irmão mais velho." Na legenda, a brasileira descreveu a alegria da família. "Dia de comemorar duplamente. 11 meses da alegria das nossas vidas, que agora se tornou o irmão mais velho. Não posso estar mais feliz e mais grata a Deus por tudo."A mulher do futebolista referiu ainda que não sabem o sexo do novo membro da família. "O meu bebé ainda não sabe, mas vai ganhar o melhor presente e companheiro (a) da vida dele."Seguidores e amigos apressaram-se a dar os parabéns ao casal, como foi o caso de Brenda Mattar, mulher de Luisão, Amina, companheira de Haris Seferovic, e Maria Luís, a cara-metade de Pizzi.Recorde-se que este ano tem sido duro para Gabriel, de 27 anos, que esteve parado durante vários meses devido a um problema ocular.