Benfiquistas querem Tamara na Luz

Os benfiquistas não esquecem Ezequiel Garay e, com o craque em negociações para um regresso à Luz, entre os adeptos nacionais aumenta também o desejo de voltar a ver a mulher do argentino, Tamara Gorro, nas bancadas. Durante as três épocas em que o jogador esteve em Portugal, a sua companheira foi considerada uma das mais sexy da Liga. Agora, na conta de Instagram de Tamara os portugueses já pedem para que volte e aqueça o Estádio da Luz com a sua sensualidade.



Junto há cerca de dez anos, o casal tem dois filhos em comum. Nos últimos meses, os dois passaram por um momento delicado ao terem de viver afastados das crianças após Garay ter testado positivo para a Covid-19. Já refeita do susto, Tamara, de 33 anos, revela estar a aproveitar as férias em família enquanto aguarda por notícias, mas já fez saber que irá acompanhar o marido para onde quer que ele vá.

