Bens de Luciana Abreu investigados pelo tribunal após divórcio de Daniel Souza

No dia 4 de junho, a casa de Luciana Abreu foi ‘visitada’ por duas agentes de execução que, acompanhadas pela GNR, fizeram o levantamento de todos os bens existentes no interior.Segundo a revista ‘TV Mais’, a cantora não estava em casa, por ter sido o dia em que viajou para o Dubai, e a porta foi aberta por Ana Micaela, sua assessora e amiga. "A Ana ligou logo à Luciana, que ficou surpresa com aquilo tudo. Não estava à espera, mas ficou tranquila, porque não tem nada a esconder", contou aofonte próxima da cantora.Segundo oapurou, esta decisão judicial deverá fazer parte do processo de divórcio de Luciana e de Daniel Souza, pai das gémeas, Amour e Valentine, de ano e meio."É preciso analisar todos os bens para que, a meio do processo, não desapareçam coisas. É normal acontecer, quando um dos cônjuges faz o pedido ao tribunal", diz a mesma fonte, garantindo que o contacto entre Luciana e o guia turístico tem sido muito pouco: "Ele mal tem visto as filhas e está muito triste com isto tudo".A par com o processo de divórcio, Luciana Abreu também luta em tribunal pela custódia das quatro filhas, contra os dois ex-maridos: Yannick Djaló (pai de Lyonce e Lyannii) e Daniel Souza (pai de Amour e Valentine).