17 fev 2021 • 19:28

Na casa no 'Big Brother - Duplo Impacto' (TVI), sem acesso a qualquer informação do exterior, Bernardina Brito não foi informada da morte do ex-sogro, pai de Tiago Ginga, que morreu vitíma de cancro.que não passou qualquer tipo de informação à concorrente.Apesar do fim da relação, Tiago e Bernardina mantêm uma relação próxima em prol do filho em comum, Kévim, de seis anos. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' assinalou a morte do progenitor nas redes sociais ao partilhar uma fotografia a preto e branco em que surge com o pai, escreveu: "Deus te tenha em descanso, meu pai. Serás sempre lembrado com grande amor."