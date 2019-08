Bernardina Brito: “Não gosto de temperaturas altas”

– O verão para mim é um massacre porque detesto muito calor. Prefiro ficar no nosso país, por causa dos meus filhos, é mais confortável não ter de fazer viagens longas.– Piscina, também por causa dos meus filhos. Ainda não estão habituados à areia e depois é uma ‘javardice’.– Como não gosto de temperaturas muito altas, se calhar prefiro que não esteja muito calor cá fora e esteja mais quentinho na água.– Obrigatório são os óculos de sol, não consigo viver sem eles. Dispensável são as bebidas alcoólicas. Há quem diga que o verão puxa mais para beber álcool mas eu não acho.– Prefiro atirar-me logo de cabeça. Mesmo que esteja fria, o choque é só uma vez.– Fato de banho, sinto-me mais confortável. E tenho a certeza que não salta nada para fora (risos).– Não costumo fazer. Mas não tenho preconceito.– Festas em grupo.- Acho que como as pessoas também estão mais despidas, há mais tendência para se sentirem atraídas umas pelas outras. Costuma-se dizer que a carne está de fora (risos).- Sangria de espumante.- Bali, na Indonésia.- Para aproveitar com os meus filhos porque há um mês de férias. n