Bernardina Brito preocupada com aumento de peso na quarentena

Fechada em casa há mais de dois meses com os dois filhos, Kévim, de cinco anos, e Kyara, de dois, Bernardina Brito confessa que já aumentou de peso, depois de se ter submetido a uma dieta rigorosa.", revelou, em entrevista à 'Nova Gente'.O companheiro da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', TVI, Pedro Almeida, é proprietário de cabeleireiro e voltou entretanto ao trabalho. "".A filha mais nova de Bernardina já voltou à creche, e Kévim irá dia 1. "Ando com o coração apertado porque é sempre um risco, mas acho que vai ser pior a partir de 1 de junho quando todos os meninos começarem a ir. Agora são só uns quatro ou cinco e está a correr tudo bem. Lá têm todos os cuidados, evitam carinhos, tentam manter o distanciamento social, desinfetam todos os brinquedos... Ela já tinha saudades dos amiguinhos. Ele também, claro, mas vai só no mês que vem. E está bem a precisar! Falta-lhe muita disciplina!", concluiu à mesma publicação.