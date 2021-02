Bernardina exalta-se com Savate no 'Big Brother': "Isto é de uma pessoa mal educada"

Bernardina Brito e Bruno Savate protagonizaram mais uma discussão na casa do 'Big Brother - Duplo Impacto', na noite deste domingo, logo a seguir à gala. Em causa está o facto de Bruno e Pedro terem retirado pedras que formavam o nome da filha de Sofia Sousa no jardim da casa.



Bibi, como é carinhosamente tratada, não gostou do comportamento dos colegas e deixou um aviso. "Ninguém toca nas pedras com os nomes dos meus filhos", afirmou, sendo posteriormente interrompida pelo ex-lutador de boxe. "Ai não tocam? Ai não tocam? Ai não tocam?", questionou Savate, em tom provocador.



"Que paciência", disse Sofia, entre dentes.



"Oh voz, posso só ir lá fora tirar umas pedras?", perguntou o concorrente à voz do 'Big Brother', entre risos. Bernardina não gostou da provocação e exaltou-se. "Isto é de uma pessoa mal educada", atirou.



"Isto é de uma pessoa mal educada, mal formada, sem noção do que diz", ironizou Savate.



Veja aqui o vídeo:



Concorrente não gostou da provocação de Bruno Savate.