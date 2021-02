Bernardina faz confissões sobre a sua vida e deixa Teresa Guilherme em lágrimas

e que podia ter feito com que perdesse o filho.

"Foi feita uma queixa à comissão de proteção de menores. O Tiago aí foi impecável comigo e felizmente fiquei com o meu filho", disse.



Ao ouvir o relato emocionante de Bernardina, Teresa Guilherme não se conteve e emocionou-se em pleno direto, sendo possível ver lágrimas no seu rosto.





À semelhança do que tem acontecido em programas anteriores, os concorrentes dosão desafiados a fazer um desenho sobre a 'Curva da Vida', onde falam sobre os bons e os maus momentos por que já passaram. Este domingo, foi a vez de. A concorrente abriu o seu coração para recordar as traições de que foi alvo por parte de, ex-namorado, também ele concorrente da 'Casa dos Segredos 4', bem como a queixa feita contra si na Proteção de Menores, começou por dizer., afirmou, em lágrimas.A concorrente nortenha recordou a altura em que soube que estava grávida de Tiago, em 2014:Agora, Bernardina não podia estar mais do que feliz ao lado do companheiro, Pedro, que lhe foi apresentado pelos amigos Liliana Filipa e Daniel Gregório, comentadores do reality show:No final, a concorrente aproveitou ainda para esclarecer a sua relação com o ex Tiago: