Bernardina preocupada com a saúde do filho

Bernardina Brito é mãe de Kévim, de três anos, fruto da anterior relação com Tiago Ginga, também concorrente da 'Casa dos Segredos' e mostra-se preocupada com o menino., contou Bibi à revista 'Nova Gente'.Ainda antes de completar três anos, Kévim revela sere foram essas características que levaram Bernardina a procurar um especialista, tal como foi recomendado por um pediatra., contou a ex-concorrente do reality-show da TVI.Apesar da preocupação, Bibi, como é carinhosamente tratada, admite que não quer que o filho tome medicação:Além de Kévim, Bernardina é mãe de Kyara, de dois anos, fruto da relação com o atual namorado, Pedro.Ao contrário de Kévim, Kyara sempre foi tranquila, no entanto, também tem revelado sinais que causam dores de cabeça a Bibi., disse Bernardina, que desabafa:Recorde-se que Bernardina Brito partilhou recentemente a mudança na forma física após perder 15 quilos , o que surpreendeu os seguidores que a acompanham.