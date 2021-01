Bernardina reage aos insultos de Teresa: "Está a cavar a própria sepultura"

. Não se diz a ninguém. Ela só está a cavar a própria sepultura. Cada dia o buraquinho da cova está maior. Está pior que no programa anterior"

Os ânimos continuam ao rubro dentro mas também fora da casa do. Isto porque, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', e, atual concorrente do reality show, continuam a trocar insultos. Desta vez, foi Bibi que reagiu.Tudo começou quando Bernardina, uma das infiltradas do programa, chamou 'víbora' à mãe de Tierry . Perante as críticas, a cabeleireira não se conteve e insultou a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos: Agora, foi a vez de Bernardina comentar as 'bocas' de Teresa. Em declarações à TV7Dias, Bibi afirma ter traumatizado a progenitora de Tierry, dado que não pára de falar de si dentro da casa:, acrescentou.Bernardina não se ficou por aqui e disse que o problema de Teresa está na idade., rematou.