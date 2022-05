Bernardo Silva anuncia casamento no Instagram

Jogador do Manchester City deu notícia no noivado com a namorada, Inês Degener Tomaz.

01:30

Ana Maria Ribeiro

Bernardo Silva, futebolista do Manchester City e internacional português, pediu a namorada, Inês Degener Tomaz, em casamento. A notícia foi confirmada pelo próprio, que usou a rede social Instagram para se fazer fotografar ao lado da modelo e influenciadora digital, de 23 anos, de anel de noivado no dedo.A jovem, que é licenciada em Direito, deixou o País no ano passado para rumar a Inglaterra e ficar mais perto do namorado. Ao fim de dois anos de relação, o casal decidiu agora dar um novo passo rumo a um futuro comum. "Sim, para sempre. Meu amor sem fim", declarou-se o desportista, de 27 anos, na legenda de uma série de fotografias dos dois.Inês correspondeu e publicou uma mensagem semelhante na sua página do Instagram e as respostas não tardaram. Entre elas, a da irmã Mariana, que deixou uma mensagem sugestiva – e escrita em inglês – na rede social. "Endless happiness. I can’t wait to see this beautiful family growing" ("Felicidade infinita. Mal posso esperar para ver esta bela família crescer").