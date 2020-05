Bernardo Silva assume novo amor

Após vários meses de um romance discreto e de o CM ter revelado o seu novo amor, Bernardo Silva decidiu assumir a paixão pela modelo Inês Degener Tomaz.A revelação foi feita pelo jogador do Manchester City através de uma publicação nas redes sociais em que surge ao lado de Inês.Visivelmente apaixonado, o craque mostra-se junto à modelo, que conquistou de imediato a atenção dos fãs e seguidores com a sua beleza e sensualidade.Também os amigos e familiares, que já acompanham a relação há vários meses, se mostraram radiantes com o facto de assumirem o amor publicamente. "Finalmente! Já não era sem tempo", pode ler-se na caixa de comentários da página do internacional português.Ao longo das últimas semanas de quarentena, ambos aproveitaram ao máximo os momentos em comum para matar saudades, antes de o jogador ter regressado a Inglaterra, para retomar os trabalhos ao serviço dos ‘citizens’.A distância não é um entrave para o jovem casal que se revela cada vez mais unido. Inês é, aliás, presença constante na casa do futebolista em Manchester.