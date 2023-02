CM sabe que o enlace do craque da Seleção Nacional e da modelo vai acontecer no Porto.

Inês Degener Tomaz e Bernardo Silva

Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, já têm data marcada para subir ao altar. Osabe que o casamento está marcado para 1 de julho, sábado, numa cerimónia religiosa a realizar-se no Porto. O copo-d’água para os cerca de 350 convidados será depois numa Quinta do Douro.Leia a notícia completa no Correio da Manhã