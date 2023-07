Bernardo Silva e Inês foram de lua de mel para as Maldivas

Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz

01:30

Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, viveram um fim de semana de sonho. Os noivos, que casaram a 1 de julho na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, tiveram direito a dois dias de festa, repletos de música, animação e surpresas.Tal como onoticiou ontem, o craque português decidiu surpreender a noiva com a atuação de dois dos músicos preferidos de Inês. Como as fotografias documentam, Henrique Feist e Vanessa Silva presentearam as pessoas mais próximas dos recém-casados com um espetáculo dedicado aos temas dos clássicos do universoda Disney, no dia seguinte ao casal ter dito o ‘sim’.Agora, segue-se a lua de mel. Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz, que se preparam para dar as boas-vindas à primeira filha em comum já em setembro, vão desfrutar de uns dias de descanso nas Maldivas.