Bernardo Silva e Inês vão ser pais de uma menina

Sexo do bebé do craque português e da modelo foi revelado no programa ‘Noite das Estrelas’.

Inês Degener Tomaz, Bernardo Silva

Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Tomaz, de 25, anunciaram no final de abril que iam ser pais. E, agora, Adriano Silva Martins revelou no programa da CMTV ‘Noite das Estrelas’ o sexo do bebé: o craque português e a modelo vão ter uma menina.





CM já tinha noticiado em fevereiro que Bernardo e Inês vão casar no próximo dia 1 de julho. O enlace está marcado para o Porto, mas o copo-d’água será numa quinta do Douro, para 350 convidados.



A noiva do craque do Manchester City vai subir ao altar com sete meses de gravidez. Adriano Silva Martins comentou ainda o atual momento da jovem. “A Inês continua com a sua gravidez completamente normal, tirando as primeiras semanas que teve algumas indisposições. Agora está perfeita, até foi de despedida de solteira para a Miami e também passou por Espanha, onde foi fazer a última prova do vestido. Parece que está tudo bem e que nos próximos dias já lhe enviam o vestido para casa.”