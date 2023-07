Bernardo Silva e Inês: Veja como foi o jantar de família antes do casamento Na noite antes de darem o nó, o jogador do Manchester City e a noiva juntaram as pessoas mais próximas

Bernardo Silva, jogador do Manchester City, e Inês Degener Tomaz casam hoje numa quinta do Douro com cerca de 250 convidados. No entanto, ontem à noite o casal fez um jantar de pré-casamento com os familiares mais próximos. O CM mostra-lhe um vídeo desse momento e algumas imagens onde se pode ver o casal e algumas pessoas mais próximas, como a irmã da noiva, Mariana Degener Tomaz.



Recorde-se que a noiva vai hoje subir ao altar grávida e, tal como o CM revelou, escolheu dois vestidos exclusivos: um Oscar de la renta e outro Ellie Saab. Já o internacional português escolheu um fato Rosa & Teixeira.