Bernardo Silva em férias especiais com a mulher e a filha no Dubai

Filha do jogador do Manchester City viajou pela primeira vez para fora da Europa.

Bernardo Silva e filha

Foto: Instagram

Bernardo Silva está a aproveitar a pausa nos relvados (volta no próximo dia 26) para estar com a mulher, Inês Degener Tomaz, de 30 anos, e a filha, Carlota, de apenas quatro meses. O casal e a criança estiveram nos últimos dias instalados no Hotel Mandarim Oriental, no Dubai. Durante estas férias de luxo, a companheira do jogador do Manchester City derreteu as redes sociais ao publicar uma fotografia nas histórias do Instagram que mostra o internacional português, de 29 anos, com a filha ao colo numa praia. Esta foi a primeira vez que a bebé viajou para fora da Europa.









Os motivos que levaram o futebolista a escolher o Dubai para este ‘passeio’ familiar estão relacionados com a gala Globe Soccer Awards, na qual Bernardo Silva esteve esta sexta-feira presente com a restante equipa do Manchester City.

Recorde-se que Bernardo e Inês casaram-se a 1 de julho do ano passado, numa quinta do Douro. Em verdadeiro estado de graça, desfrutaram da lua de mel nas Maldivas, naquelas que também foram as últimas férias a dois, antes da chegada de Carlota, que nasceu no fim de agosto.