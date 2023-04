View this post on Instagram A post shared by Ines Degener Tomaz (@inesdegenertomaz)

Bernardo Silva, jogador no Manchester City, e Inês Degener Tomaz vão ser pais de primeira viagem.O anúncio foi feito através do Instagram esta sexta-feira, dia 28 de abril., é possível ler na publicação da fotografia, na qual o futebolista está a segurar um registo de uma ecografia com a primeira imagem do bebé. Ao seu lado, encontram-se a companheira e os dois patudos do casal.Veja abaixo o momento: