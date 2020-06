Bernardo Silva recebe visita da namorada em Inglaterra

12:07

Foi há cerca de dois meses que Bernardo Silva assumiu o namoro com a modelo Inês Degener Tomaz. U ma relação vivida à distância uma vez que o jogador mantém compromissos profissionais ao serviço de Manchester City, em Inglaterra, e a modelo mantém a sua rotina em Lisboa.Apesar do craque ter estado um período em Portugal devido à pandemia da Covid-19 foi obrigado a regressar a Inglaterra onde se manteve sozinho ao longo das últimas semanas.Apesar de todas as restrições e medidas de segurança, a modelo voou para Manchester para passar alguns dias ao lado do craque. Cada vez mais apaixonado, o casal tem aproveitado para namorar e passear pela cidade.Nas redes sociais, Bernardo e Inês mostram que a distância é superada e que vivem dias de união e cumplicidade.