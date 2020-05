Bernardo Silva sofre com namoro à distância

23 mai 2020 • 12:30

Carolina Cunha

Poucos dias após ter assumido o namoro com a modelorevelou que tem vivido o romance à distância.Durante as semanas de confinamento, o internacional português, que alinha pelo Manchester City, em Inglaterra, passou cerca de um mês e meio em Portugal. O craque optou por alugar uma casa na zona de Troia com um grupo de amigos restrito e com a namorada.No entanto, os dias em Portugal chegaram ao fim e o jogador foi obrigado a regressar a Inglaterra devido aos compromissos profissionais com o clube. A revelação foi feita pelo craque durante uma conversa com o humorista Bruno Nogueira, no Instagram, em que confessou que tem sido difícil lidar com o facto de estar completamente sozinho., confessou o jogador.Apesar da distância e das saudades, o jovem casal, que mantém uma relação discreta há vários meses, mostra-se unido e disposto a superar a fase de afastamento. Nas redes sociais, Berrando e Inês, que já anseiam pelo reencontro, não se inibem de partilhar momentos a dois e recebem o apoio de familiares e amigos que se mostram radiantes com o namoro.