Bernardo Sousa desiste do ‘dança’ após onda de críticas

“O programa para mim termina hoje. Sinto que está na hora, por mim e pelos meus colegas, mas, acima de tudo, pelo desportivismo e carinho e amizade que temos todos.” Foi desta forma, após pisar a pista de dança pela última vez, e sem conter as lágrimas, que Bernardo Sousa anunciou, no sábado à noite, a desistência do ‘Dança com as Estrelas’ (TVI). A decisão surgiu na sequência da onda de críticas de que o piloto madeirense foi alvo ao longo das últimas semanas devido à sua falta de aptidão para dançar.









Apesar dos ataques às suas performances, Bernardo Sousa, de 36 anos, manteve-se em competição, com a ajuda dos votos do público, enquanto outros concorrentes, com melhor pontuação dos jurados, eram expulsos.

Visivelmente emocionado, o piloto agradeceu a oportunidade e todo o apoio da bailarina Daniela, que esteve ao seu lado nesta experiência.





Cristina Ferreira deixou evidente o seu desagrado com o desfecho e com os ataques feitos ao amigo e concorrente.





“Aquilo que foi dito sobre o Bernardo, a mim envergonha-me, porque aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é, acima de tudo, empatia”, disse a apresentadora, frisando que Bernardo Sousa esteve sempre em pé de igualdade com os outros concorrentes apesar da sua “timidez e pouca experiência na dança”.