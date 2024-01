Bernardo Sousa revelou quem vão ser as madrinhas do seu casamento

30 jan 2024 • 20:40

Bernardo Sousa e Bruna Gomes foram os convidados do programa 'Café da Manhã', da RFM. Durante a conversa com os locutores, o piloto de ralis revelou que vai ter duas madrinhas de casamento., disse o madeirense, de 36 anos, que pediu a influenciadora digital, de 28, em casamento no dia 25 dezembro do ano passado, no dia de Natal., acrescentou ainda o noivo de Bruna Gomes.O casal confidenciou ainda, em tom de brincadeira, que está a pensar convidar o 'Big' - a voz do 'Big Brother' - para padrinho.Relativamente à data da cerimónia o casal contou que ainda não há uma data definida.