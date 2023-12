Bernardo Sousa revoltado com comentários

O vencedor do 'Big Brother Famosos' mostrou-se indignado com algumas publicações sobre Nuno Graciano

Bernardo Sousa

Foto: D.R.

14 dez 2023 • 15:32

Vanessa Fidalgo

O piloto Bernardo Sousa mostrou-se indignado com alguns comentários ofensivos publicados nas redes sociais sobre a morte de Nuno Graciano e não se inibiu de mostrar a sua posição: "Cambada de doentes. Uma família perde um pai, um filho, um irmão e as pessoas têm coragem de escrever coisas horríveis", lamentou o vencedor do 'Big Brother Famosos'.

Em causa estão comentários como 'menos um nazi', 'não faz cá falta nenhuma' ou 'já foi tarde', que publicados em resposta à mensagem de uma internauta que também ficou revoltada com a situação. "Mas isto está tudo bem ou queimaram os fusíveis de vez?", questionou a utilizadora na publicação que mereceu o comentário de Bernardo Sousa.

Nuno Graciano morreu no passado dia 7, aos 54 anos. Inicialmente, foi dito que Nuno Graciano teria sofrido um ataque cardíaco mas, numa edição do programa 'Dois às 10', Luísa Castel-Branco esclareceu que teria sido antes um AVC.