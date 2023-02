Betty Grafstein na lista negra do Fisco

(que permite ao credor satisfazer o seu direito de crédito

face a todos os outros credores) no valor de 300 mil euros, junto do Banco Central Europeu (BCE), atual Millenium/BCP, dando o palacete como garantia. Nesse mesmo ano, volta a contrair um segundo empréstimo na mesma entidade bancária no valor de 200 mil euros, dando novamente a sua residência em Portugal como garantia.

Betty Grafstein, de 94 anos, é conhecida por ser uma joalheira milionária norte-americana com uma vida de luxo em Nova Iorque. Mas em Portugal não é bem assim, já que a socialite, casada com José Castelo Branco, tem o nome escrito na lista negra das finanças portuguesas.Segundo a revista 'TV Guia', a mulher do manchand d'art português deve entre 7.500 a 25 mil euros. Betty foi três vezes penhorada e está na lista negra do Banco de Portugal...tudo graças ao polémico palacete em Sintra.Tudo começou em 1972, quando Lady Betty, na altura casada com Albert Grafstein, o milionário dono da Grafstein Diamond Company, uma empresa de diamantes e design de jóias em Nova Iorque. Numa viagem a Portugal, o casal apaixonou-se por um palacete em Sintra. No mesmo ano, compraram o imóvel, pago a pronto. Albert Grafstein morre em 1991 e, em 1996, Betty casou-se com José Castelo Branco. Mas os problemas só surgiram dez anos mais tarde.Em 2006, a socialite contrai uma primeira "hipoteca voluntária"com prioridadeJá em 2007, volta a contrair um empréstimo no valor de 200 mil euros, e o palacete como garantia.Ao que a 'TV Guia' apurou, Lady Betty cumpriu com todos os pagamentos dos empréstimos ao banco, mas não cumpriu com as obrigações fiscais para com as Finanças e, em novembro de 2018, o serviço de Finanças de Sintra desencadeou vários processos de execução fiscal de dezenas de milhares de euros por falta de pagamento de impostos. Mas os problemas não ficaram por aqui. Em 2020 volta a ser penhorada em cerca de 37 mil euros, pelo mesmo serviço de Finanças e, em 2022, volta a ser sujeita a mais um processo de execução fiscal, com uma penhora superior a 3.500 euros.Conforme a 'TV Guia' consultou, Betty Grafstein consta na lista nacional de devedores, acessível a qualquer cidadão. Surge no grupo de contribuintes que devem entre 7.500 e 25 mil euros.