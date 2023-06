Betty impedida de viajar para Portugal Em causa está o estado de saúde da mulher de Josá Castelo Branco.

Zè Castelo Branco e Lady Betty Grafstein são casados há 27 anos

02:32

O estado de saúde de Lady Betty Grafstein continua a preocupar José Castelo Branco. O que seria um internamento de poucos dias para realizar exames, tornou-se em algo mais sério. "Preciso de todas as orações para a Betty, ela vai ser operada ao coração", revelou o socialite nas redes sociais. "Ela vai levar um ‘pacemaker’ no coração", começou por dizer. "Os problemas da casa de Sintra têm-na afetado imenso. Não quero falar demais para não dizerem que me vão pôr em tribunal. Tem sido tudo um horror", continuou a explicar.



José Castelo Branco, no vídeo partilhado nas redes sociais, imputa também o motivo da operação de Betty aos problemas na casa de Sintra, que continua ocupada por Pedro Pico, ex-concorrente do ‘Big Brother Famosos’, que recusa de lá sair, e à qual o conde não consegue ter acesso. Na ‘Noite das Estrelas’ de quinta-feira, 1 de junho, na CMTV, falou-se de uma possível vinda do casal a Portugal para resolver a situação da casa, mas o comentador convidado do programa, António Leal e Silva, revelou que tal não é possível. "Ela não pode vir", disse, referindo como motivos a idade avançada e o estado de saúde de Betty. "Ela já há muito tempo que não pode, o Zé tem vindo sempre sozinho", rematou.

