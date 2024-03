Betty internada no hospital com grave problema de saúde

Betty Grafstein está internada num hospital privado

de Lisboa, por causa de um grave problema de saúde. A joalheira, de 95 anos, e José Castelo Branco, de 61, chegaram à capital portuguesa, na terça-feira, vindos de Nova Iorque, nos Estados Unidos.





O casal está em Portugal de modo a comparecerem no batizado da neta do socialite português, que está marcado para sábado, no Convento de Mafra, avançou o ‘Noite das Estrelas’ ().