Beyoncé chega uma hora atrasada aos Globos e leva o seu próprio champanhe

"Beyoncé nunca está atrasada, os outros é que chegam cedo demais!", "Quem nunca chegou atrasado que atire a primeira pedra", "Ninguém mandou chegarem atrasados, agora não há lugar para sentar", foram alguns dos comentários partilhados na Internet.



A concorrer ao prémio de Melhor Música para Filmes com 'Spirit', de 'O Rei Leão', Beyoncé acabou por não ser a eleita e perdeu para Elton John, que venceu o primeiro Globo de Ouro com a música 'I'm Gonna Love me Again', a canção que compôs para o filme 'Rocketman'.



Mesmo a chegar atrasada, a perder o prémio, Beyoncé foi a mais comentada da noite", afirmou uma seguidora nas redes sociais.

Beyoncé e o marido, Jay-Z, surpreenderam no passado domingo, dia 5 de janeiro, ao surgirem cerca de uma hora atrasados à gala de Globos de Ouro, que decorreu em Los Angeles, nos EUA.A cantora e o companheiro deram nas vistas ao chegar ao evento, para alegria dos fãs que esperavam vê-los presentes na cerimónia. Mas, com o atraso, os dois artistas acabaram por não chegar a tempo de desfilar na passadeira vermelha tal como as outras estrelas. Além disso, não conseguiram de imediato lugar na palteia.O atraso gerou rapidamente uma onda de reações nas redes sociais.Apesar do atraso e de não terem posado na passadeira vermelha, Beyoncé e Jay-Z acabaram por captar ainda mais as atenções. O casal deu ainda nas vistas por ter decidido levar o próprio champanhe para a noite de prémios.Beyoncé e Jay-Z não beberam a mesma marca de champanhe que foi servido para as estrelas..