Beyoncé é a artista mais premiada de sempre nos Grammys

maestro anglo-húngaro, Georg Solti, com 31 estatuetas.A cantora era a artista com mais nomeações da noite, contando com nove categorias e vencendo quatro. Ganhou com "Renaissance", que foi considerado o Melhor Álbum de Dança/Eletrónica, "Break my Soul", que foi a Melhor Gravação de Dança/Eletrónica, "Plastic off the Sofa", Melhor Performance Tradicional de R&B, e "Cuff it", Melhor Canção R&B.Nesta edição, a cantora contemplou 88 nomeações aos Grammys, estando empatada com o rapper Jay-Z. Os dois são os artistas com mais nomeações de sempre, apesar de que Beyoncé já era a artista feminina mais premiada.A 65ª edição dos prémios Grammy, entregues pela Academia de Artes e Ciências de Gravação, decorreu esta madrugada na Crytpo.com Arena, em Los Angeles, com apresentação do comediante Trevor Noah.