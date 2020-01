Beyoncé revela que passou por dois abortos

16:02

Hoje mãe de três filhos e com um casamento feliz ao lado de Jay-Z, Beyoncé agradece a família que tem mas não esquece os dramas que viveu no passado e que por pouco não destruíram a sua relação com o produtor musical. Em entrevista à ‘Elle’, a estrela, de 38 anos, confidenciou que passou por dois abortos espontâneos e que essas experiências a marcaram profundamente.Depois de viver aqueles que consideram ter sido os momentos mais dramáticos da sua vida, Beyoncé admite ter questionado o verdadeiro sentido da fama e afirma que quando foi mãe pela primeira vez estava pronta para deixar de ser a prioridade na sua vida.Além de Blue Ivy, Beyoncé deu ainda as boas-vindas aos gémeos Rumi e Sir e, apesar da agenda preenchida que o estatuto de estrela lhe garante, faz questão de ser o mais presente possível na vida das crianças.