Beyoncé sofre de doença autoimune

Aos 42 anos, a cantora Beyoncé fez uma revelação sobre a sua saúde.

Em entrevista, a artista revelou que sofre de psoríase, doença autoimune da pele que se caracteriza pelo aparecimento de manchas avermelhadas, arredondadas, cobertas por escama prateada.

"Tenho muitas memórias lindas relacionadas com o meu cabelo. A relação que temos com os nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal", revelou Beyoncé em entrevista, citada pela 'Essence'.



"O meu pai aplicava-me óleo no couro cabeludo para tratar a minha psoríase e passei a infância no salão da minha mãe. Estes eram momentos sagrados para mim", explicou depois a cantora.



A revelação surge depois da cantora ter anunciado que vai lançar uma marca que terá produtos de cabelo.