Beyoncé vítima de roubo milionário

Beyoncé viveu, na última semana, momentos de tensão com um assalto milionário aos seus armazéns, em Los Angeles, não muito longe da mansão em que vive com o marido, Jay-Z e os três filhos. De acordo com o site TMZ, os assaltantes conseguiram contornar as fortes medidas de segurança do espaço e protagonizaram um roubo milionário, que no total supera o 1 milhão de euros. Nos armazéns, Beyoncé guardava muitos bens pessoais valiosos, como joias, malas caras e peças de roupa de alta-costura. Com o roubo perdeu alguns dos seus modelos de eleição. De acordo com o site, os homens levaram ainda vários bens de luxo pertencentes aos filhos da cantora.



Além da artista, também Miley Cyrus, com armazéns na mesma zona, foi vítima de um roubo idêntico.

