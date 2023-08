Bibá Pitta há décadas que não quer outra praia

Todos os anos, quando chego a esta praia, é uma a sensação de liberdade. O cheiro, as recordações boas do que aqui vivi. Para aqui já vim de mão dada com os meus pais, já vim de mãos dadas com os meus filhos e agora venho de mãos dadas com os meus netos”, disse Bibá Pitta sobre o Ancão, no Algarve, onde tem casa de família.“Quando aqui chego sinto-me bem, sinto-me leve e fresca, aqui também estou em casa. Muitas saudades dos que já não podem vir ou dos que já cá não estão. Mas tenho todos os que amo comigo! Adoro aqui chegar! Estou feliz”, rematou a relações públicas, que faz 58 anos na sexta-feira.