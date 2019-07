Bibá Pitta: "Mergulho logo de cabeça"

Bibá Pitta já prepara mais um verão no Sul do País. A socialite de 53 anos não dispensa os momentos em família e com os amigos e um copo de vinho branco.- O Algarve é o meu destino de eleição.- Praia, com ondas.- Quente com água fria para conseguir ir a banhos e estar bem.- Mergulho logo de cabeça, em corrida, para não sentir a água gelada.- Obrigatório: não ter horários e aproveitar ao máximo o tempo em família. O melhor do verão é mesmo o tempo que temos com a família e amigos. Dispensável: o mau tempo.- Os três.- Totalmente fora de questão.- [risos] Ninguém tem nada que ver com isso.- [risos] Ninguém tem nada que ver com isso.- Ninguém tem nada que ver com isso.- Ninguém tem nada que ver com isso.- Um bom vinho branco gelado ao fim do dia.- Não tenho nenhuma viagem que queira muito realizar. Não programo com antecedência. É o que for e quando for.- O verão é sempre muito bom.Bibá Pitta, nome pelo qual é conhecida Maria Gabriela de Viterbo Pitta Gouveia, nasceu em Lisboa, em 1965. Define-se fundamentalmente como "mãe de família e uma mulher intrinsecamente feliz". Lançou o livro 'O Cromossoma do Amor', no qual conta a história de vida da sua filha Madalena.