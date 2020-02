Bibota celebra amor no meio da tragédia

Fernando Gomes, o 'Bibota'

Rute Lourenço

Os tempos não têm sido fáceis para Fernando Gomes, mais conhecido por ‘Bibota’. O ex-jogador do FC Porto atravessa uma das fases mais delicadas da vida. No final do ano passado, soube que estava a braços com um cancro no pâncreas e agora viveu um novo drama pessoal com a morte da filha Filipa, de 32 anos, em circunstâncias que nunca ficaram completamente esclarecidas. Mas, no meio da dor, há um motivo para sorrir uma vez que a companheira, Alexandra Gomes, está a poucos meses de ser mãe de uma menina."É um momento completamente agridoce. Está a passar pelos piores dias da sua vida e por outro lado vem aí uma nova vida a caminho, uma filha", começa por contar uma fonte próxima do vencedor de duas Botas de Ouro da UEFA (em 1983 e 1985) e dirigente do FC Porto, de 63 anos.Apesar do momento dramático, a família tenta alegrar-se com o bebé que aí vem e, recentemente, Xana, como é conhecida pelos amigos, fez o chá de bebé em conjunto com a melhor amiga, Fernanda Miranda - ex-mulher de Pinto da Costa -, que também está grávida à espera de um menino, fruto da relação com Miguel Osório. "A Fernanda tem sido o ombro da Xana, a ajudar a mantê-la à tona nesta fase em que está grávida, mas nas circunstâncias opostas àquelas que imaginou. Tem de ser a força do Fernando", explica a mesma fonte.Alexandra e Fernando apoiam-se, assim, nos amigos para tentar vencer este drama e nas cerimónias fúnebres da filha a antiga glória dos dragões contou com inúmeros rostos ligados ao futebol, como foi o caso de Vítor Baía, Pinto da Costa, Sérgio Conceição ou João Pinto. "Ele tem tido muito apoio, de muita gente que gosta dele. Está a tentar aguentar-se, mas não é fácil."Bibota e Filipa, que é fruto do anterior casamento de Fernando Gomes, mantinham uma relação de cumplicidade e, apesar de não viverem na mesma cidade, juntavam-se frequentemente para aliviar as saudades. Era comum vê-los no estádio a assistir a jogos do FC Porto. A filha de Gomes vivia há alguns anos em Lisboa, onde trabalhava no Grupo Amorim, num departamento direcionado para o luxo. A jovem formou-se em Design de Moda no Porto e tirou uma especialização em Barcelona.