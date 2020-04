‘Bibota’ está prestes a ser pai aos 63 anos

Fernando Gomes, de 63 anos, conhecido por ‘Bibota’, está prestes a viver um momento de grande felicidade. A companheira, Alexandra Afonso, está grávida, e o casal prepara-se para receber a primeira filha em comum já na próxima semana.

Para celebrar o momento, ‘Xana’, como é conhecida, partilhou o resultado de uma sessão fotográfica, onde a barriga está em evidência e escreveu: "O maior poder da mulher. Ansiosa pela tua chegada Maria Luísa". Foram muitas as mensagem com felicitações que recebeu, e foi numa delas que revelou que o parto é para a semana.

Uma alegria que chegará à família depois de tempos difíceis. No início do ano, o vencedor de duas Botas de Ouro (1983 e 1985) perdeu a filha, Filipa, de 32 anos, em circunstâncias que nunca ficaram completamente esclarecidas. E no final do ano passado, soube que estava a braços com um cancro no pâncreas.



Recentemente, Fernando Gomes agradeceu o apoio do treinador do FC Porto Sérgio Conceição. "Tem sido uma das pessoas que tem estado atenta ao meu problema, tem-me apoiado. Quero agradecer-lhe, a ele, ao presidente, à administração, ao clube... Não sei como é que vou pagar o que me têm apoiado".