'Bibota' já foi pai pela terceira vez aos 63 anos

Fernando Gomes, de 63 anos, já foi pai pela terceira vez.Maria Luísa, a primeira filha em comum com a companheira, Alexandra Afonso, nasceu na semana passada, e ambas já se encontram em casa.A bebé vem trazer alegria à família numa altura delicada, uma vez que o antigo futebolista se encontra a lutar contra um cancro no pâncreas desde o final do ano passado e, em janeiro, sofreu um duro golpe ao perdeu a filha, Filipa Gomes, de 32 anos Alexandra, por quem 'Bibota' se apaixonou há cerca de quatro anos, tem sido o seu grande pilar nos últimos meses.