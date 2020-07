‘Big Brother’: Ana Catharina e Diogo recebem avião dos fãs

Concorrentes mostraram-se felizes com mensagem de apoio dos fãs.

14 jul 2020 • 18:25

Ana Catharina e Diogo foram surpreendidos na tarde desta terça-feira, dia 14 julho, com um avião dos fãs que seguem o percurso do casal na rede social Twitter.

Na mensagem do avião podia ler-se: "True essence conquers all. Twitter", em português, "a verdadeira essência conquista todos".

O casal, que tem protagonizado momentos românticos na casa mais vigiada do país mostrou-se feliz com a mensagem de apoio dos espectadores do programa e enquanto o avião sobrevoava a casa, abraçou-se e trocou carícias, mostrando a cumplicidade que os une.

Recorde-se que o casal esteve no centro de uma polémica, depois de Teresa acusar Ana Catharina de se vender para chegar à final.