'Big Brother': Ana Catharina esclarece como está a relação com Diogo

"Há um Diogo aqui no meio…", começou por dizer a apresentadora. "Tá tudo bem? Tá tudo mara?", perguntou ainda, ao que a instrutora de ioga respondeu: "Tá tudo mara!"

com quem se envolveu dentro da casa, apesar de nunca terem assumido uma relação.

Ana Catharina do 'Big Brother' esteve na manhã desta quinta-feira, dia 6 de agosto, no 'Você na TV' e falou sobre a experiência no reality show, que a levou a conquistar o quinto lugar no programa.A concorrente brasileira foi questionada por Maria Botelho Moniz sobre como

Maria não hesitou em insistir no assunto. "Eu não quero escarafunchar muito… Porque vocês nunca assumiram uma relação. Está tudo bem?"

"Ontem eu fiquei com o número de telefone e adicionei o Diogo no WhatsApp. Até ontem eu ainda não tinha o telefone dele", confessou.



"Já estou a imaginar o nómada digital a mudar-se para o Alentejo…", atirou Maria Botelho Moniz, bem disposta, conseguindo que Ana Catharina sorrisse, feliz com a relação.



Diogo ficou em segundo lugar na gala final do 'Big Brother'. Na final do programa, os pais do concorrente surgiram em estúdio e revelaram todo o carinho por Ana Catharina, abraçando-a. Os pais do concorrente de Lisboa já tinham prestado apoio à 'nora' quando o pai da brasileira morreu.