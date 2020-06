'Big Brother': Ana Catharina revela que já teve um caso com jogador da Seleção comprometido

Depois de se tornar público que Ana Catharina, uma das concorrentes do 'Big Brother', viveu um romance com um ex-namorado de Madonna, uma polémica sobre a qual já falou dentro da casa , a concorrente volta a causar polémica.Em conversa com Soraia, a jovem admitiu que já se envolveu com um jogador de futebol da Seleção portuguesa., começou por confessar, para espanto da colega.A jovem brasileira revelou que o conheceu num restaurante no Rio de Janeiro, e que se juntou ao jogador e aos amigos. Mais tarde, apercebeu-se de quem ele era por ver várias raparigas a quererem tirar fotografias com ele. Segundo a jovem, os dois envolveram-se.No entanto, Ana Catharina não revelou a identidade do jogador em questão, confirmando apenas que, na altura, ele "estava no auge" da carreira, que era "era bastante conhecido" e que, mais tarde, descobriu que ele "tinha namorada".